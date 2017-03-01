Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЕВРАЗ продолжит финансирование «Кузни»

1 марта 2017, среда. 15:46. Хоккей
1 марта состоялась пресс-конференция с участием генерального директора новокузнецкого «Металлурга» Сергея Зиновьева и директора по социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Андрея Денякина. Были затронуты темы финансирования.

ЕВРАЗ ЗСМК останется генеральным спонсором и «Кузнецких Медведей», и «Металлурга». С чемпионата-2016/17 к финансовой поддержке выступления команд Новокузнецка высказали желание присоединиться «Кузнецкие ферросплавы».

«Расходная часть — общие потери 171 миллион рублей. Бюджет клуба — это 424 миллиона плюс 77 миллионов от АО „Кузнецкие ферросплавы“, а также те деньги, которые клуб зарабатывает по ходу сезона. Мы зашли в сезон-2016/17 с расходной частью, где были потери 171 миллион.

ЕВРАЗ не отказывается финансировать команду. Я понимаю, насколько был заинтересован в реконструкции дворца спорта господин Максимов, когда проходили выборы и помните историю, когда Александр Александрович дарил майку „Металлурга“ Дмитрию Анатольевичу Медведеву — это хорошая заинтересованность, чтобы финансировать. Если ферросплавный завод продолжит финансирование клуба — это будет большое подспорье. По крайней мере, эти деньги будут тратиться на воду, электричество и прочие услуги. И тогда на 80 миллионов мы снизим нагрузку на основной бюджет клуба», — сказал Денякин.

Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Нк Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
1 марта 2017, среда
16:31 Форвард Дидоменико своим поведением вынудил «Лангнау» расторгнуть контракт
16:29 Генменеджер «Рейнджерс»: Брендан Смит нравился нам давно
16:12 У «Кузни» в сезоне-2017/18 будет новый главный тренер, Бердников уходит
15:52 Дюшейн: проще не думать о дедлайне, когда команда борется за плей-офф
15:46 ЕВРАЗ продолжит финансирование «Кузни»
15:28 Падакин: травмы и психологическое состояние подвели ХК «Сочи»
15:03 Пи Кей Суббэн: Форсберг – лучший хоккеист в НХЛ в настоящий момент
15:00 Кожевников: «Динамо» М побеждало «Торпедо» благодаря более надёжному вратарю
14:41 «Спартак» проведёт все домашние матчи сезона-2017/18 в «ВТБ Ледовом дворце»
14:31 «Автомобилист» подтвердил уход Андерсена, Мони, Коукала и ещё пятерых игроков
14:04 2 марта с 11:00 до 12:30 в ЛДС ЦСКА пройдёт церемония прощания с Петровым
14:00 Николишин: пропущенные в концовке шайбы могут деморализовать «Салават»
13:59 Ягр: нужно понять, что нельзя играть только 20 минут
13:39 Гросс остаётся в «Автомобилисте» в должности спортивного директора
13:36 Типпет: не думаю, что Бурмистрова хотели травмировать
13:20 «Автомобилист» продлил контракт с Алексеем Михновым
13:02 Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ
13:00 Бадюков: у «Динамо» хорошие шансы закончить серию, у «Торпедо» есть потери
12:38 Ерёменко, Накладал, Алексеев и Мозякин — лучшие игроки февраля в КХЛ
12:23 Миллер: написал Бурмистрову: «Надеюсь, тебе лучше». Он ответил, что это хоккей
12:17 Крикунов сообщил об уходе 10 игроков из «Автомобилиста»
12:05 СДК подверг Скривенса денежному штрафу, Матерухин дисквалифицирован на 1 матч
12:00 Президент «Автомобилиста»: бюджет следующего года будет примерно таким же
12:00 Гуськов: «Салават» дарит подарки «Ак Барсу», проблема в игровой дисциплине
12:00 Как завершатся пятые матчи серий плей-офф на Западе
11:51 Генменеджер «Оттавы»: я считал необходимым получить Бэрроуза
11:46 Раск выиграл 30 матчей в четвёртом сезоне подряд
11:31 Джейми Бенн: Джорди сможет стать самим собой, а не быть братом Джейми Бенна
11:29 Симмондса «лишили» хет-трика в момент празднования болельщиками
11:15 Гомоляко: если «Авангард» проиграет в Омске, то на выезде сложно будет сравнять
10:55 Форсберг, Мэйсон и Юханссон – звёзды дня в НХЛ
10:46 НХЛ: Будро – главный претендент на приз лучшему тренеру по итогам 3/4 сезона
10:45 НХЛ: Дубник – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам 3/4 сезона
10:42 Нилл: Одуйе дана возможность сыграть в плей-офф, «Далласу» – кое-что получить
10:27 «Спартак» договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром Стоа
10:20 Овечкин: хватит разговоров, пора начать что-то делать
10:04 «Монреаль» выменял Отта у «Детройта» за выбор в 6-м раунде драфта-2018
10:01 «Ванкувер» обменял Хансена в «Сан-Хосе» на Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта
09:55 «Монреаль» обменял форварда Деарнэ в «Эдмонтон» на защитника Дэвидсона
09:40 «Даллас» обменял защитника Одуйю в «Чикаго»
09:25 Генменеджер «Сент-Луиса»: не хочу говорить о Соботке. Этот корабль уплыл
09:23 Лайне вновь возглавил гонки снайперов и бомбардиров среди новичков в НХЛ
09:15 К форварду «Аризоны» Врбате интерес у 8 команд НХЛ
09:15 Генменеджер «Детройта»: думаю, совершим ещё пару обменов
09:15 Генменеджер «Вегаса»: не исключаю, что тренер у нас будет ещё до конца сезона
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+