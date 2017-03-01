ЕВРАЗ продолжит финансирование «Кузни»

1 марта состоялась пресс-конференция с участием генерального директора новокузнецкого «Металлурга»и директора по социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Андрея Денякина. Были затронуты темы финансирования.ЕВРАЗ ЗСМК останется генеральным спонсором и «Кузнецких Медведей», и «Металлурга». С чемпионата-2016/17 к финансовой поддержке выступления команд Новокузнецка высказали желание присоединиться «Кузнецкие ферросплавы».«Расходная часть — общие потери 171 миллион рублей. Бюджет клуба — это 424 миллиона плюс 77 миллионов от АО „Кузнецкие ферросплавы“, а также те деньги, которые клуб зарабатывает по ходу сезона. Мы зашли в сезон-2016/17 с расходной частью, где были потери 171 миллион.ЕВРАЗ не отказывается финансировать команду. Я понимаю, насколько был заинтересован в реконструкции дворца спорта господин Максимов, когда проходили выборы и помните историю, когда Александр Александрович дарил майку „Металлурга“ Дмитрию Анатольевичу Медведеву — это хорошая заинтересованность, чтобы финансировать. Если ферросплавный завод продолжит финансирование клуба — это будет большое подспорье. По крайней мере, эти деньги будут тратиться на воду, электричество и прочие услуги. И тогда на 80 миллионов мы снизим нагрузку на основной бюджет клуба», — сказал Денякин.