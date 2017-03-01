У «Кузни» в сезоне-2017/18 будет новый главный тренер, Бердников уходит

1 марта состоялась пресс-конференция с участием генерального директора новокузнецкого «Металлурга» Сергея Зиновьева и директора по социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Андрея Денякина.
Принято решение прекратить сотрудничество с Сергеем Бердниковым. Место главного тренера займёт новый специалист, фамилия которого может быть озвучена уже в марте. Перестановки произойдут и в составе команды. В клубе определятся со специалистом, который будет отвечать за селекционную работу в клубе. Помимо этого будет определён план подготовки к чемпионату КХЛ—2017/18.
«Однозначно будут иностранные хоккеисты, на которых мы будем опираться и будем рассчитывать, что они займут лидирующие позиции в команде. Плюс есть те ребята, которые в этом сезоне подросли и выступили неплохо.
Команда МХЛ? Ребята действительно в последнее время набрали темп и показывают хорошие результаты. Считаю, что команда в текущем сезоне может пройти дальше по плей-офф, потому что мы видим, как сформирована «молодёжка». У нас там порядка 10 хоккеистов, которые прошли практику игры в КХЛ. В этом плане у „Кузнецких Медведей“ есть небольшое преимущество перед другими командами», — сказал Зиновьев.