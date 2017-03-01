Генменеджер «Рейнджерс»: Брендан Смит нравился нам давно

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал обмен защитника Брендана Смита из «Детройт Ред Уингз».«Смит нравился нам давно. Можно упомянуть его катание и игровой стиль. Брендан способен выходить и слева, и справа, добавить жёсткости. В «Рейнджерс» есть хоккеисты, которые с ним уже играли, он встретит знакомые лица в раздевалке. Думаю, сочетание всех этих факторов позволяет считать приобретение хорошим.Мне нравится команда. По-моему, у нас качественный состав. Думаю, мы достаточно хорошо провели год. Но если представится возможность улучшить ещё, то сделаем это», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.