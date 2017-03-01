Форвард Дидоменико своим поведением вынудил «Лангнау» расторгнуть контракт

Швейцарский клуб «Лангнау» опроверг информацию о добровольном расторжении контракта с форвардомради перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Представители клуба сообщили, что хоккеист своим поведением вынудил клуб расторгнуть контракт. Такова, в частности, и позиция и Объединения европейских клубов.В нынешнем сезоне хоккеист провёл в швейцарской лиге 46 матчей и набрал 34 (8+26) очка.