Форвард Дидоменико своим поведением вынудил «Лангнау» расторгнуть контракт
1 марта 2017, среда. 16:31.
Хоккей
Швейцарский клуб «Лангнау» опроверг информацию о добровольном расторжении контракта с форвардом Крисом Дидоменико
ради перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Представители клуба сообщили, что хоккеист своим поведением вынудил клуб расторгнуть контракт. Такова, в частности, и позиция и Объединения европейских клубов.
В нынешнем сезоне хоккеист провёл в швейцарской лиге 46 матчей и набрал 34 (8+26) очка.
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