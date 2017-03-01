Торторелла: Бобровский играл здорово. Это его работа

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»высказался о вратарепо окончании матча с «Монреаль Канадиенс» (0:1 ОТ).«Бобровский играл здорово. Это его работа. На этом отрезке сезона такова его работа. Не считаю нужным продолжать говорить о том, что это великолепно.Именно это вратари делают в командах, которые попытаются дойти до конца. Это обязанность Бобровского. По-моему, и он, и Прайс сделали несколько важных сейвов», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.