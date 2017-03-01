Новым главным тренером «Кузни» станет Вадим Шахрайчук

Как стало известно «Чемпионату», главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2017/18 будет. В тренерский штаб специалиста также войдётНапомним, что сегодня было объявлено, о расторжении «Кузней» контракта с Сергеем Бердниковым, который руководил командой в минувшем регулярном чемпионате.Украинский специалист во времена игровой карьеры выступал за «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» и другие команды из России, Украины и Словакии.Последним местом работы Шахрайчука была украинская команда «Дженералз», где он занимал пост главного тренера.