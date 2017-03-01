«Динамо» и «Торпедо» объявили составы на 5-й матч серии первого раунда

Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» объявили составы команд на пятый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии 3-1 в пользу москвичей.«Динамо» (Москва):Ерёменко (Лазушин);Соловьёв – Никулин, Карсумс – Терещенко – Карпов;Вишневский – Кутейкин, Фёдоров – Цветков – Галимов;Миронов – Рылов, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;Зайцев, Брюквин – Игумнов – Тарасов, Дугин«Торпедо»:Бирюков (Проскуряков);Желдаков – Лофквист, Веряев – Мозер – Кулёмин;Аляев – Осипов, Батлер – Сёмин – Норман;Баранцев – Егоршев, Макмиллан – Грачёв – Эштон;Потапов – Ильин – Рассказов, Ураков, Шураков.«Чемпионат» проведёт текстовуюматча, который начнётся в 19:30 мск.