«Динамо» и «Торпедо» объявили составы на 5-й матч серии первого раунда

Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» объявили составы команд на пятый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счёт в серии 3-1 в пользу москвичей.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв – Никулин, Карсумс – Терещенко – Карпов;
Вишневский – Кутейкин, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Миронов – Рылов, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Игумнов – Тарасов, Дугин
«Торпедо»:
Бирюков (Проскуряков);
Желдаков – Лофквист, Веряев – Мозер – Кулёмин;
Аляев – Осипов, Батлер – Сёмин – Норман;
Баранцев – Егоршев, Макмиллан – Грачёв – Эштон;
Потапов – Ильин – Рассказов, Ураков, Шураков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 19:30 мск.