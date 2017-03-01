Рутерфорд: не знаю, что пишут и говорят журналисты накануне дедлайна

Генеральный менеджер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о дедлайне в Национальной хоккейной лиге.«Я не знаю, что пишут и говорят журналисты накануне дедлайна. Я за этим не слежу, это наша внутренняя кухня. Я только знаю, что у программ в это время хорошие рейтинги, болельщикам интересно. Однако сейчас обмены, которые совершаются в последний момент, уже не такие громкие, как раньше. Сейчас, если ждёшь до последнего, кто-то может тебя опередить. Так что никто не хочет рисковать», — приводит слова Рутерфорда официальный сайт лиги.