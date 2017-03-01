Скривенс будет защищать ворота минского «Динамо» в 5 матче серии с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу команды Алексея Кудашова.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницын);
Кронвалл (К) – Накладал, Тальбо (А) – Контиола – Козун;
Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;
Рафиков – Пашнин (А), Мосалев – Апальков – Кадейкин;
Лугин – Локтионов – Аверин; Коледов; Галимов.
«Динамо-Минск»:
Скривенс (Лаланд);
Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Костицын (А);
Хенкель – Шинкевич, Гаврус – Ковыршин – Павлович (К);
Готовец – Лисовец, Комаров – Кулаков – Степанов;
Дрозд – Стась – Карабань; Граборенко.