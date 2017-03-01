Скривенс будет защищать ворота минского «Динамо» в 5 матче серии с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу команды Алексея Кудашова.«Локомотив»:Мурыгин (Судницын);Кронвалл (К) – Накладал, Тальбо (А) – Контиола – Козун;Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;Рафиков – Пашнин (А), Мосалев – Апальков – Кадейкин;Лугин – Локтионов – Аверин; Коледов; Галимов.«Динамо-Минск»:Скривенс (Лаланд);Граньяни – Коробов, Клинкхаммер (А) – Эллисон – Костицын (А);Хенкель – Шинкевич, Гаврус – Ковыршин – Павлович (К);Готовец – Лисовец, Комаров – Кулаков – Степанов;Дрозд – Стась – Карабань; Граборенко.