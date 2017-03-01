На «Чемпионате» стартовал опрос «Кто станет лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ?».
— Сидни Кросби («Питтсбург»);
— Остон Мэттьюс («Торонто»);
— Патрик Лайне («Виннипег»);
— Макс Пачьоретти («Монреаль»);
— Джефф Картер («Лос-Анджелес»);
— Кэм Аткинсон («Коламбус»);
— Владимир Тарасенко («Сент-Луис»);
— Брэд Маршан («Бостон»);
— Александр Овечкин («Вашингтон»);
— Брент Бёрнс («Сан-Хосе»);
— Евгений Малкин («Питтсбург»);
— Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
— Кто-то другой.
Пройти опрос можно здесь.