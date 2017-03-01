Генменеджер «Сент-Луиса»: Шаттенкирк был не готов продлевать с нами контракт

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз»рассказал, что защитник, ушедший в «Вашингтон Кэпиталз», не планировал подписать новый контракт с клубом.«Мы не пытались обменять Шаттенкирка в последние два года. У нас был хороший состав, и он играл в нём важную роль. Я бы сказал, что мы стали задумываться на эту тему только во время драфта прошлого года. Я разговаривал с Кевином и его агентом где-то в районе 1 июля. Мы обсуждали перспективу заключения нового контракта на восемь лет. Тогда он ответил, что ставит перед собой другие задачи. У нас есть Парайко, Пьетранджело. Мне кажется, что он хотел попробовать себя в другом качестве, искал что-то новое. Он не был готов продлевать контракт с нами», — цитирует Армстронга официальный сайт лиги.