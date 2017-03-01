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Ванек: я не самый быстрый хоккеист, но могу положительно влиять на партнёров

1 марта 2017, среда. 20:55. Хоккей
Нападающий Томас Ванек прокомментировал свой обмен из «Детройт Ред Уингз» во «Флорида Пантерз».

«Не скажу, что я смотрел на часы, но я ждал звонка, чтобы понять, остаюсь я в «Детройте» или куда-то переезжаю. После ухода из «Миннесоты» я говорил с несколькими командами, и мне хотелось играть там, где меня видят в той же роли, что я сам. Понятно, что я не самый быстрый хоккеист, но я считаю, что хорошо понимаю игру и могу положительно влиять на партнёров. В «Детройте» всё сошлось, и я получил удовольствие от игры в этой команде. Теперь я с нетерпением жду игры за «Флориду», которой готов помочь побороться за плей-офф», — цитирует Ванека Sportsnet.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз
Новости. Хоккей
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