Скудра: у «Динамо» было много большинства, есть вопросы по этой теме

Главный тренер нижегородского «Торпедо»прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф от московского «Динамо» (1-4).«По игре, мы не забили свои моменты, в начале в пустые ворота. Очень много сыграли в меньшинстве по разным причинам. Упрекнуть ребят в чём-то серьёзном не в чем. Обидно, что проиграли пару игр в овертайме, из-за нелепых ошибок, но целиком ребята сыграли неплохо.За «регулярку» набрали больше всего очков, обидное поражение в первом раунде, потому что проиграли больше сами себе, чем противнику. Это обидно.Немножко удачи не хватило, но это тоже концентрация, надо забивать голы в нужные моменты. Много мелочей, мы их разберём. Игра была такая, что мы не уступили. У них было много большинства, и есть много вопросов по этой теме. Даугавиньш и Галузин — ключевые хоккеисты, у нас нет такого резерва, чтобы их заменить», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.