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Цветков: «Динамо» выиграло серию с «Торпедо» за счёт дисциплины и характера

1 марта 2017, среда. 22:57. Хоккей
Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков поделился впечатлениями от серии первого раунда плей-офф, в которой подопечные Сергея Орешкина выиграли со счётом 4-1, а также оставил без ответа вопрос о взаимоотношениях с главным тренером СКА Олегом Знарком.

«Команда взяла своё в этой серии дисциплиной и характером. Сможем ли мы за счёт этих качеств выиграть у СКА? Давайте посмотрим. Какие у нас отношения со Знарком? У него одна команда, а у нас другая. Какие могут быть отношения?

Все моменты в серии с „Торпедо“ были ключевыми. Все игры были в одну шайбу. Мы победили за счёт работы, дисциплины и характера. Ну и без везения никуда, оно было на нашей стороне. Мы знали, как играют «автозаводцы», они нас ничем не удивили», — передаёт слова Цветкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Торпедо Алексей Цветков
Новости. Хоккей
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