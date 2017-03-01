Ураков: «Торпедо» допускало ошибки, которые «Динамо» сумело реализовать

Нападающий нижегородского «Торпедо»поделился эмоциями после поражения в пятом матче серии с московским «Динамо» (1:3, 1-4 в серии).«Для меня это первый опыт в плей-офф. Мы все бились, старались, никто, конечно, не хотел проигрывать так рано. Мы допускали ошибки, которые соперник смог реализовать, из-за этого и проиграли серию.На молодёжном ЧМ мы играли не до четырёх побед, проиграли — поехали домой. Поэтому сейчас было как-то по спокойнее, что ли», — передаёт слова Уракова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.