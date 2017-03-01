Рассказов: у «Торпедо» огромный потенциал, который мы не реализовали

Нападающий нижегородского «Торпедо»поделился впечатлениями после поражения в пятом матче серии с московским «Динамо» (1:3, 1-4 в серии).«Нужно было забивать наши голы, играть в наш хоккей. Считаю, что у „Торпедо“ огромный потенциал, который, к сожалению, мы не смогли реализовать. Хочу поздравить „Динамо“ с заслуженной победой. Самоотверженно отыграли „3 на 5“, забили гол после этого. Была возможность забить ещё, но немного не повезло. Удачу нужно заслужить. В конце игры было больше эмоций, хотели вытащить игру. Где-то нужно было хладнокровнее сыграть. Теперь это уже вчерашний день», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.