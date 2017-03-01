Кудашов: в серии с «Динамо» иногда были крупные счета, но они не отражали борьбы

Главный тренер «Локомотива»подвёл итоги после победы в серии с минским «Динамо» (4-1).«Хочу поздравить болельщиков с победой. Также хочу поблагодарить Крэйга и его команду за хорошую и тяжёлую серию. Да, иногда счета были крупными, но они не отражали всей борьбы на льду. Крэйг правильно подметил, что мы воспользовались своими моментами. Ещё в этой серии у нас работало большинство, наверное, за счёт этого мы и победили. Но серия получилась очень тяжёлой. Соперник, я считаю, был очень-очень сильным», — цитирует Кудашова официальный сайт минского «Динамо».