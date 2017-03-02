Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» в ОТ обыграть «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3.
В первом периоде на гол Виктора Хедмана с передачи Никиты Кучерова гости ответили точными бросками Ноа Хэнифина и Дерека Райана.
Отыграться «Лайтнинг» удалось лишь на 51-й минуте усилиями Тайлера Джонсона, после чего команды обменялись шайбами Кучерова и Джея Макклемента.
Победный для «Тампы» гол на 1-й минуте овертайма записал на свой счёт Хедман, а Кучеров вновь выступил в роли ассистента для шведа.