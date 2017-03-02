Голдобин: хорошо бы забросить 5-7 шайб за 20 матчей в «Ванкувере»

Нападающийпрокомментировал свой обмен из «Сан-Хосе Шаркс» в «Ванкувер Кэнакс».«Я очень рад, что получил возможность сыграть в НХЛ. Мне сказали, что дадут шансы проявить себя, поэтому я с нетерпением жду этой возможности! Говорят, что город очень красивый, так что это ещё один положительный момент в этом переезде.Соглашусь с тем, что в «Ванкувере» у меня будет больше шансов выиграть конкуренцию на флангах. В «Сан-Хосе» действительно опытный и укомплектованный состав. Были ли другие варианты, кроме «Кэнакс»? Возможно, и были, но я не был в курсе, если честно. Здорово, что в «Ванкувере» уже есть русские ребята, будет прикольно с ними находиться в одной команде. Это будет новый опыт по сравнению с «Сан-Хосе».«Ванкуверу» осталось провести 20 игр в этом регулярном чемпионате. Надеюсь, что доиграю сезон именно тут. Хорошо было бы забросить пять-семь шайб за это время. На самом деле это было бы просто шикарно. Тогда наверняка появится возможность закрепиться в основном составе уже на следующий год», — цитирует Голдобина официальный сайт НХЛ.