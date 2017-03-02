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Герсонский: «Авангарду» не хватает концентрации внимания и собранности

2 марта 2017, четверг. 11:00. Хоккей
Известный тренер Сергей Герсонский оценил шансы омского «Авангарда» в серии с «Адмиралом».

«Первую игру «Авангард» выиграл в овертайме, а следующая победа стала лёгкой (6:3). Факторов их последнего поражения много. По большей части моменты, связанные с количеством удалений, не было собранности и не было настроя, что игра – это последний бой. Понадеялись на мастерство, которого не хватило, чтобы добиться успеха. В таких играх столько удалений – это непозволительная роскошь для хоккея.

Обе команды находятся в одинаковых условиях, и думаю, что сейчас хоккей поменяется – будет уделено больше внимания игре в обороне. Строгость игры в обороне заведомо с начала матча будет определять успех команды. Надо, чтобы смены не переигрывали и не допускались ошибки извне.

Например, Анелёв, на подходе к шайбе определил, что будет играть через один фланг, а так его перекрыли и в итоге забили гол. Что не позволило ему играть через другой фланг? Значит, не правильно оценил ситуацию. Он посмотрел в одну лишь сторону, поэтому не справился с элементарной задачей.

Тот же гол Казакова в ближний угол. Он выбрал позицию защитника так, чтобы блокировать бросок, но и вратарь не имеет права ближний угол пропускать. Всё это говорит о том, что не хватает концентрации внимания и собранности. В итоге, казалось, эпизод ничего не решает, а в результате гол. Нужно убрать все эти глупости», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал
Новости. Хоккей
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