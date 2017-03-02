Третьяк: Петров был единственным, кто мог поспорить с Тарасовым

Президент ФХРрассказал о взаимоотношениях двукратного олимпийского чемпионас тренером Анатолием Тарасовым. 2 марта в Москве проходит прощание с Петровым.«Сначала надо проводить его в последний путь, а потом уже будем решать, кто «Золотой шайбой» будет руководить, это хорошее начало. Владимир Владимирович всегда отстаивал своё «я», единственный, кто мог поспорить с Анатолием Тарасовым, больше никто не решался. Больше лавров доставалось Михайлову и Харламову, но центрфорвард – это дирижёр звена, такой настырный. Во всех играх старался победить, даже с Анатолием Карповым собрался в шахматы играть, сыграли вничью. Хотел показать себя везде. Каждый талантливый человек с характером. Я думаю, что будут открываться школы Петрова, Высшая лига правильно сделала, переименовав трофей», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.