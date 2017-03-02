Юрзинов-старший: сила Петрова была в его характере

Заслуженный тренер Россииподелился воспоминаниями о недавно ушедшем из жизни легендарном нападающем ЦСКА и сборной СССР«Уходят не игроки, уходят герои нашего времени. Уходят родные мне ребята, с которыми столько прошли. Это был талант, самобытный российский талант. Великолепный игрок. По манере игры и по характеру он был похож на своего отца. Его сила была не только в том, что он был талантлив, а ещё в том, что у него был свой характер. Он имел на всё своё собственное мнение, основываясь на знаниях и на большом таланте. Он умел играть в решающих, победных матчах. Вспомните матч с чехами в финале Олимпиады-1976! Эти ребята, эта тройка — они были лидерами. У них было чувство собственного достоинства», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.