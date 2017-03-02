П. Куликов: теперь «Нефтехимик» ничего не ждёт, а сам забирает

Форвард «Нефтехимика»рассказал о тактике, которую предлагает своим игрокам тренерский штаб«Мы открывали чемпионат с тренерами старой закалки, для которых главным было сыграть осторожно, затянуть соперника в нашу зону и дождаться его ошибки. Если говорить о цифрах, то фактически это система „один — четыре“. Конечно, штаб Назарова требует совсем другой хоккей. Агрессивный, с элементами навала и захвата территории. Теперь мы ничего не ждем, а сами всё забираем. Во всяком случае, стараемся это делать.При всём уважении к старой школе, система „1-4“ уходит в прошлое. Наверное, еще остаётся ряд команд, например, „Югра“ или „Лада“, которые действуют осторожно. Но в целом лига отказалась от отката, многие играют агрессивно, в наш стиль», — цитирует Куликова Rusia-Hockey.ru.