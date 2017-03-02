Ларионов: я всегда был сторонником спартаковского стиля, в ЦСКА ты терял свободу

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об истории московского «Спартака».«Если говорить честно, то я в то время болел за «Спартак». Шадрин, Якушев, Мартынюк, Шалимов — это те, кто мне импонировал. Я был игрок профсоюзной команды, а в ЦСКА понимал, что это не совсем то, что мне хочется. Это было подальше от меня. Там ты терял свободу выбора. Тебя забирают в армию, и ты попадаешь в определённые рамки. Я всегда был сторонником спартаковского стиля. Он был не всегда стабилен и предсказуем, но интересен в плане того, что ты узнаешь что-то необыкновенное и приятное, тебя зацепит. «Армейская» машина забивала два-три гола, потом додавливали и интрига заканчивалась. «Спартак» был другой. Могли вытащить тяжелейший матч. Мне это импонировало как пацану», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.