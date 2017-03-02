Кожевников: «Торпедо» нужен новый главный тренер

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что в серии первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» «Торпедо» продемонстрировало неважную игру и что команде нужен новый наставник.«Конечно, нижегородцам нужен новый главный тренер! Скудра работает три года, но результата нет, притом что команда у них опытная, игроки опытные. Игры в плей-офф нет никакой. Против хорошей, плотной игры, которую показало московское „Динамо“, они ничего не могут сделать. Может, это их устраивает?» — передаёт слова Кожевникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.