Кожевников: «Торпедо» нужен новый главный тренер

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в серии первого раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» «Торпедо» продемонстрировало неважную игру и что команде нужен новый наставник.
«Конечно, нижегородцам нужен новый главный тренер! Скудра работает три года, но результата нет, притом что команда у них опытная, игроки опытные. Игры в плей-офф нет никакой. Против хорошей, плотной игры, которую показало московское „Динамо“, они ничего не могут сделать. Может, это их устраивает?» — передаёт слова Кожевникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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