Блум и Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Джонатон Блум и Александр Пережогин не сыграют в пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Травмированного защитника дальневосточного клуба заменит Иван Гавриленко, а вместо Пережогина за омичей впервые в этом плей-офф выйдет Данил Файзуллин. Кроме того, Фёдор Канарейкин вернул в состав защитника Егора Мартынова, оставив вне заявки Никиту Никитина.
Бобков (Серебряков);
Мнацян – Бартулис,
Волченков – Моррисонн,
Конев – Земчёнок,
Курашов – Гавриленко;
Краснослободцев – Ткачёв – Казаков,
Александров – Алексеев – Жафяров,
Фисенко – Райт – Барбашев,
Плотников – Иванов – Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв,
Мартынов — Медведев,
Меньшиков — Григорьев,
Орлов — Дервук;
Лемтюгов — Соботка — Пестушко,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Файзуллин.