Джорди Бенн: в «Далласе» я был как бы в тени брата, а он настоящая звезда

Защитник «Монреаля Канадиенс»прокомментировал свой обмен в команду из «Даллас Старз».«Мне кажется, что мой брат Джейми был шокирован больше меня. Он начал говорить: «Давай собираться!» Мне кажется, что я был готов ехать уже через час. Все произошло быстро, и вот теперь я – игрок «Канадиенс».В «Далласе» я был как бы в тени брата, а он настоящая звезда, потрясающий игрок. Было такое ощущение. Так что теперь у меня есть шанс стать Джо Бенном, а не братом Джейми Бенна», – приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.