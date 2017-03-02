Дм. Медведев: скорость и умение играть на партнёра всегда отличали Петрова

Премьер-министр Россиивыразил соболезнования в связи с кончиной советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР«Мы все с замиранием сердца следили за его блестящей игрой в составе знаменитой ударной тройки Михайлов – Петров – Харламов. Невероятная скорость, точность ударов и удивительное умение играть на партнёра – это то, что всегда отличало Владимира Петрова. Во многом благодаря его мастерству наша команда завоевала победу в тяжелейших играх Суперсерий 1970-х годов и дважды становилась олимпийским чемпионом. А миллионы мальчишек и девчонок по всему миру полюбили хоккей», – указано в телеграмме на сайте правительства Российской Федерации.