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Форвард «Динамо» Фёдоров пропустит неделю из-за травмы
2 марта 2017, четверг. 16:42.
Хоккей
Форвард московского «Динамо»
Артём Фёдоров
пропустит неделю из-за травмы верхней части тела, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.
В пятом матче серии первого раунда с «Торпедо» (3:1) Фёдоров получил травму после силового приёма Алексея Потапова и не смог доиграть встречу.
Ближайший матч бело-голубые проведут 8 марта в Санкт-Петербурге во втором раунде плей-офф против СКА.
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Динамо Москва
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