96 допинг-проб было взято за регулярный чемпионат КХЛ сезона-2016/17

За время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17 было взято 96 допинг-проб, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
«Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводит Международная федерация хоккея (ИИХФ) с привлечением антидопингового подразделения конвента «СпортАккорд» – DFSU (Doping Free Sport Unit) – и нескольких международных агентств по сбору допинг-проб. По итогам регулярного чемпионата КХЛ было взято 96 проб. Соревновательное тестирование также проводится в рамках чемпионатов МХЛ и ЖХЛ», — сообщили в лиге.