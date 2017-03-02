Лукоянов: в последнем матче серии с «Салаватом» мы выглядели другой командой

Нападающий «Ак Барса»дал оценку четырём завершившемся матчам серии с «Салаватом Юлаевым».«Я участвовал лишь в двух играх. Все четыре матча «Салават» провёл достойно, им не хватает некоторых игроков, оттого сопернику сложнее. Но в четвёртом матче мы выглядели другой командой по сравнению с той игрой во втором периоде, когда отыграли у соперника три шайбы. Мы ровно провели весь матч, с того момента, как шайба была вброшена на лёд.«Салават» очень хорошо играл дома при отличной поддержке болельщиков – отступать им было некуда. По сравнению с третьим матчем, в котором мы уступили 3:4, в четвёртом мы сыграли очень строго и дисциплинированно. Я думаю, вторая шайба, которую нам удалось забросить в самой концовке, вознаградила нас за терпение, и мы с хорошим настроением вернулись домой. Серьёзно настраиваемся на следующую игру», — цитирует Лукоянова официальный сайт лиги.