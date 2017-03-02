Штрайт: думаю, атакующий стиль «Питтсбурга» мне хорошо подойдёт

Защитникподелился впечатлениями после своего обмена в «Питтсбург Пингвинз».«Думаю, что атакующий стиль «Питтсбурга» мне хорошо подойдёт. Моим главным преимуществом является умение хорошо двигать шайбу, подключаться к быстрым атакам.У «Пингвинз» очень быстрая команда с большим числом талантливых снайперов впереди. Такая комбинация обычно является залогом успеха. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к новой команде и выйти на лёд в свитере «Питтсбурга», – цитирует Штрайта официальный сайт НХЛ.