«Ак Барс» и «Салават» назвали составы на пятый матч серии

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на пятый матч первого раунда плей-офф, который пройдёт в Казани. Команда Зинэтулы Билялетдинова ведёт в серии со счётом 3-1.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов, Лазарев.
«Салават Юлаев»:
Сведберг (Гаврилов);
Гончаров – Арзамасцев, Григоренко – Макаров – Паршин;
Логинов – Лепистё, Капризов – Мертл – Умарк;
Куляш – Гареев, Мальцев – Коротков – Нестеров;
Д. Бодров, Лисин – Воробьёв – Е. Бодров, Хрипунов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев», начало — в 19:00 мск.