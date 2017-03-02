Зюзин: пути назад у «Салавата» нет — нужно выходить и биться

Тренер «Салавата Юлаева»поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда с «Ак Барсом» (1-3), который начнётся в 19:00 мск.«И тренерский штаб, и игроки прекрасно понимают, что нужно отдавать себя полностью. Пути назад нет – нужно выходить и биться. Сегодняшняя игра во многом ключевая для этой серии. Либо мы вылетаем, либо у нас будут шансы довести серию до решающего матча.Абсолютно в любом матче такие моменты, как было в концовке предыдущей встречи, могут возникнуть, не застрахован никто. Даже если игроки будут предельно сконцентрированны, шайба может отскочить в любую сторону. Может отскочить от борта, от конька. И отскочить прямо к игроку соперника, который занимает выгодную позицию. Но в любом случае за несколько секунд до конца такие голы в таких ответственных матчах пропускать мы не имеем права. И если не хватает концентрации в 100%, значит нужно быть готовым на 150%», — цитирует Зюзина пресс-служба КХЛ.