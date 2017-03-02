Канарейкин: у Пережогина повреждение, оставим Пестушко в первом звене

Главный тренер «Авангарда»после победы над «Адмиралом» в пятом матче серии четвертьфинала Восточной конференции оценил игру (6:0, 3-2 в серии).«Хорошая игра, нацелены на дальнейшую борьбу. Предыдущие матчи не удавалось так начинать из-за игры „Адмирала“. У Пережогина небольшое повреждение. У первого звена сегодня пошло, оставим Пестушко в этом сочетании. Никакой эйфории в команде нет, идёт борьба сильных команд», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.