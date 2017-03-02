Игроки «Адмирала» Плотников и Мнацян получили травмы в матче с «Авангардом»

В пятом матче серии «Авангард» — «Адмирал» (6:0) два игрока дальневосточной команды получили травмы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. У защитника «Адмирала», который провёл на льду чуть больше трёх минут, подозрение на разрыв акромиально-ключичного сочленения. Кроме того, в третьем периоде травму колена получил нападающий «моряков»Ранее в серии с «Авангардом» выбыли из-за травм нападающие «Адмирала» Роберт Саболич и Дмитрий Саюстов, а также защитник Джонатон Блум.