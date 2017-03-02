Михеев: шестой матч «Авангарду» надо провести так же, как пятый, играть плотнее

Нападающий «Авангарда»прокомментировал победу над «Адмиралом» в пятом матче серии (6:0, 3-2).«Установки на быстрый гол не было, просто нужно было начать активнее, задать темп. Мы с партнёрами по звену много разговариваем, обращаем внимание на мелочи — в этом секрет нашей сыгранности. Не сказал бы, что отдали игры во Владивостоке, проиграли из-за собственных ошибок, помогали им забивать. На шестую игру надо весь сегодняшний матч перенести, играть поплотнее с соперником. Для меня не проблема восстанавливаться после игр и перелётов, организм молодой», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.