Воробьёв: у «Магнитки» неплохое первое звено, умеют парни играть

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» в первом раунде плей-офф (8:2, 4-1) и игру звена Мозякин — Коварж — Зарипов в пятом матче, которое набрало 11 (7+6) очков.«Я хочу поздравить, прежде всего, «Куньлунь» с отличным сезоном. В первый год так быстро собрать команду и попасть в плей-офф – это отличный результат. А мы идём дальше, готовимся к следующей серии, ждём соперника.Первое звено устроило практически бенефис? Да оно в принципе у нас неплохое. Ничего так, умеют парни играть», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.