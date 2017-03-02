Шепелев и Юрзинов-мл. — основные кандидаты на пост главного тренера «Спартака»

илиявляются главными кандидатами на пост главного тренера «Спартака». Шепелев выступал за «Спартак» в 1979-1988 годах, а также возглавлял команду в 2002-2005 годах.«Я провожу собеседования. Кандидатура Шепелева рассматривается», — сказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.Юрзинов-младший возглавлял «Куньлунь Ред Стар» и в дебютном сезоне китайского клуба в КХЛ вывел его в плей-офф. После поражения от магнитогорского «Металлурга» в первом раунде (1-4) Юрзинов сообщил, что покидает команду по семейным обстоятельствам. Как стало известно «Чемпионату», он также претендует на пост главного тренера в московском клубе.