Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией»

Нападающийподписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз», сообщается на официальном сайте клуба.18-летний россиянин был выбран «лётчиками» на драфте 2016 года под общим 22-м номером. Форвард начал сезон в «Витязе», но после выступления на молодёжном чемпионате мира, где сборная России завоевала бронзу, принял решение расторгнуть контракт с подмосковным клубом и продолжить карьеру в Северной Америке. В настоящее время Рубцов выступает в клубе QMJHL «Шикутими», набрав 20 (8+12) очков в 14 матчах.