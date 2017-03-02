Савченко: уже в первом ОТ начинаешь уставать, главное — играть по заданию

Защитник астанинского «Барыса»прокомментировал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции (2:1 ОТ, 3-2 в серии).«Начали игру в принципе неплохо, повели 1:0, но во втором периоде заработали три подряд удаления, которые нас и подвели. В третьем периоде команды играли более осторожно, чтобы не пропустить контратак соперника. Вообще, здорово, что мы выиграли матч и вышли вперёд в серии.В принципе играть через день даже легче, чем раньше, когда приходилось играть сдвоенные матчи, есть время на восстановление.В каком овертайме силы начинают заканчиваться? Да уже в первом овертайме становится нелегко, игроки начинают уставать. Главное — играть по заданию. Когда начинаешь делать ненужные вещи и что-то выдумывать, то от этого устаёшь ещё сильнее», — передаёт слова Савченко корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.