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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Захаркин: тренер всегда виноват в поражении, к отставке из «Салавата» я готов

2 марта 2017, четверг. 23:13. Хоккей
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом раунде плей-офф (1:2 ОТ, 1-4 в серии).

«Я хотел бы поздравить команду «Ак Барс» с замечательной игрой и победой. Я считаю, что все матчи были бескомпромиссными, мы сыграли неплохо, может быть, могли бы лучше. В целом они победили достойно и справедливо. Очень жаль, что мы так рано закончили сезон, но это спорт. Всегда есть один победитель.

Сказался ли на игроках скандал с нарушением режима? Играют взрослые люди. Решили игроки собраться и поговорить между собой. Пошли поужинали, выпили по бокалу пива. Здесь нет никакого криминала, если это не уходит дальше. Глупость заключается в том, что ребята это сделали во время плей-офф и после неудачного матча. Но я не думаю, что на этом следовало бы фокусироваться.

Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. У нас весь сезон получился скомканным. Провели его практически весь без центральных нападающих из-за травм. Не сумели усилить команду в период, когда могли это сделать. Приходилось выкручиваться. Закончилось это дело тем, что мы были вынуждены бороться за место в плей-офф. Я боялся, что не хватит сил на матчи плей-офф с «Ак Барсом», но мальчишки нашли резервы в себе, и, за исключением, может быть, четвёртой игры, когда мы сыграли недостаточно активно, они выглядели достойно. Поэтому мы сыграли неплохо, но могли и должны были сыграть лучше. Конечно, нам не хватило пары игроков, которые могли бы забить гол. Они у нас есть, но в лазарете. По моему будущему мне персонально никто не звонил, меня никуда не вызывали. Очень много информации в прессе, которая берётся неизвестно откуда. Я не знаю, что будет. Готов ли я к отставке? Я готов ко всему. В космос только не готов лететь», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.

>>> Месть «Ак Барса». «Салават» в отпуск, Захаркин в отставку?
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
2 марта 2017, четверг
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