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Байлсма: Куликову надо играть лучше, или он не будет попадать в состав «Баффало»

2 марта 2017, четверг. 23:52. Хоккей
Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дэн Байлсма сообщил, что защитник Дмитрий Куликов может перестать попадать в состав команды, если не наладит свою игру.

«Мы с ним разговаривали после закрытия трансферного окна. Он должен играть лучше. В перспективе он может перестать попадать в состав, если он не найдёт своей игры в ближайшие 19 матчей», — цитирует Байлсму Buffalo Hockey Beat.

Россиянин принял участие в 37 матчах сезона, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-15". В первом матче за «Сэйбрс» на «предсезонке» Куликов получил травму нижней части тела, ударившись об открытую дверцу на скамейке запасных.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Дмитрий Куликов
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