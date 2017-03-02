Байлсма: Куликову надо играть лучше, или он не будет попадать в состав «Баффало»

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дэн Байлсма сообщил, что защитник Дмитрий Куликов может перестать попадать в состав команды, если не наладит свою игру.
«Мы с ним разговаривали после закрытия трансферного окна. Он должен играть лучше. В перспективе он может перестать попадать в состав, если он не найдёт своей игры в ближайшие 19 матчей», — цитирует Байлсму Buffalo Hockey Beat.
Россиянин принял участие в 37 матчах сезона, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-15". В первом матче за «Сэйбрс» на «предсезонке» Куликов получил травму нижней части тела, ударившись об открытую дверцу на скамейке запасных.