Секач: счастлив, что серия с «СЮ» закончилась, теперь мы можем победить любого

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф (2:1 ОТ, 4-1 в серии).«Я безумно счастлив, что эта сложная серия закончилась. Все матчи были очень напряжёнными. Эта победа придаст нам огромную уверенность. Это очень важно, когда ты не мог победить соперника в чемпионате, а в плей-офф обыграл его. Теперь мы можем победить любого.Мы сыграли вместе как настоящая команда. Это было очень важно в этой серии. Все игроки выполнили задание тренеров, а без этого было бы невозможно выиграть. Это командная победа, а не отдельных игроков», — цитирует Секача пресс-служба клуба.