Лукоянов: хотелось сказать, как Умарк, про билеты в отпуск, но мы будем умнее

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф (2:1 ОТ, 4-1 в серии).«Хотелось бы сказать несколько громких слов, таких же, как Умарк говорил в прошлом году: про купленные для нас билеты в отпуск. Но мы будем умнее и оставим язык за зубами. Насладимся сегодня победой в кругу семьи. «Салават» будет отдыхать, а мы идём дальше и играем в хоккей. Мы доказали, что на данный момент сильнее.Когда повели в серии 2-0, это было всего лишь преимущество, не более того. Затем мы поехали в Уфу, где такая же великолепная публика. Удачно для нас сложилась вторая выездная игра — эта победа очень была нам нужна, и мы её вытащили. Дома результат уже нельзя было отпускать. Взять, к примеру, прошлый сезон, когда «Салават» рано расслабился, и нам не хватило немного везения. Если бы не смогли победить сегодня, преимущество психологическое перешло бы к ним. Поэтому хорошо, что выиграли.Провокация со стороны Сведберга в конце матча? Он уже не первый раз так делает. В том году было тоже самое. Не знаю, что у него в голове. Непонятно, зачем что-то делать исподтишка. Если есть какие-то претензии, скажи или подерись, а он руками машет непонятно», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.