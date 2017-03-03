Малыхин: серия с «Салаватом» далась нам нелегко, каждый матч был, как война

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом раунде плей-офф (2:1 ОТ, 4-1 в серии).«Серия получилась очень тяжёлой. И физически, и больше психологически. В каждом матче была упорная борьба, обе команды хотели выиграть, отдавали все силы для этого. Несмотря на то, что счёт в серии 4-1, она далась нам очень нелегко. Каждый матч был, как война. Мы бились за каждый момент, за каждую шайбу. Было огромное желание выиграть и взять реванш за прошлый сезон. Здорово, что удалось выиграть — это придаст нам уверенность в следующем раунде. О «Салавате» хочу сказать, что у них хорошая сбалансированная команда. У них были травмированные, что их подкосило, но команда очень хорошая.Реваншистское настроение больше было перед серией. Никто не ожидал, что мы выйдем на «Салават Юлаев». У них не сложилась концовка сезона, поэтому они опустились в таблице. Насколько я знаю, мало кто в нас верил. Все ставили на «Салават Юлаев». Всем доброжелателям передаю большой привет.Я бы не сказал, что гол Азеведу в четвёртом матче их сломил. Они вышли и сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Не знаю, как у них дела внутри команды, но по их игре я не видел, что они сломались. «Салават Юлаев» бежал и бился, очень хорошо играл. Наши победы на последних секундах, в овертайме — это все с божьей помощью. Удача была на нашей стороне, но мы делали для этого всё», — цитирует Малыхина пресс-служба клуба.