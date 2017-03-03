Лисин: поражение для Захаркина может стать последним? Не знаю, что сказать

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2 ОТ, 1-4 в серии) в четвертьфинале Восточной конференции.«Не получилось победить. Это поражение для Захаркина может стать последним в «Салавате»? Не знаю, что сказать. Мы сделали всё, что могли. Пока в таком состоянии находимся, ничего не понимаем. Какое-то время пройдёт, будем общаться.Все бились, все старались. Где-то не повезло, может. Не знаю, что сказать. Тренеры не говорили о ближайших планах. Поблагодарили всех за сезон. Сейчас поедем домой, там будем решать, что делать дальше», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».