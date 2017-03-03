Хо-Сэнг: ношу 66-й номер с 15 лет, и я всегда очень уважал Марио Лемье

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс»считает, что не проявит неуважение к Лемье, если будет носить 66-й номер.«Я ношу этот номер с 15 лет. И я всегда очень уважал Марио Лемье. Он невероятный игрок. Уровень его мастерства поражает. Думаю, некоторые могут сказать, что он был даже более техничным, чем Гретцки. Лемье мог проходить сквозь нескольких игроков. С удовольствием смотрю его хайлайты.Есть те, кто против того, чтобы я носил 66-й номер. Но в футболе и баскетболе играют под 10-м и 23-м номерами. Это дань уважения. Кроме того, так многие вспомнят, кто такой Лемье и где он сейчас, когда будут кричать на меня, верно? Я и сам постараюсь быть лучше и развиваться как игрок. Если Лемье скажет мне, что против того, чтобы я носил его номер, я подумаю. Но пока мне не поступало никаких звонков», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.В истории НХЛ только пять игроков носили 66-й номер. Этот номер не был выведен из обращения НХЛ, и любой хоккеист может его взять.