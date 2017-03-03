Калинин: рад, что оказался в «Торонто», в «Нью-Джерси» я толком не играл

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Калинин рассказал о переходе в канадский клуб из «Нью-Джерси Дэвилз».
«На самом деле я просил обмена у «Нью-Джерси» примерно 3-4 недели назад ещё перед тем, как узнал, что меня выставили на драфт отказов. Кстати говоря, я не ожидал, что так произойдёт. После того разговора я подумал, что в клубе решили оставить меня в команде. Я получал определённое количество игрового времени, принял участие в последних шести матчах, поэтому совершенно не ожидал, что меня выставят на драфт отказов. Также я не ожидал, что меня никто с него не заберёт. Это был немного неприятный момент, но я рад, что нашлась команда, которая была во мне заинтересована. Я считаю, что «Торонто» был лучшим вариантом для меня, и я очень рад, что в итоге оказался здесь.
Я знаю, какая ситуация была в «Мэйпл Лифс» с контрактами, разговаривал с менеджером. Мне объяснили ситуацию и сказали, что подписали меня именно в первую команду. В клубе рассчитывают на меня и дали указание продолжать работать, чтобы понять систему игры «Торонто». Там дали понять, что в скором времени постараются поднять меня наверх и дать шанс проявить себя в основе. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне сначала надо найти свою игру в «Марлис».
В «Нью-Джерси» в прошлом году мне давали играть, у меня было довольно приличное игровое время. Мне доверяли самые ответственные моменты в матчах. Это касается игры в неравных составах в первую очередь. Я также выходил на концовки. Когда ты чувствуешь доверие тренерского штаба, то всегда играешь лучше, не боишься ошибиться. В любом спорте это самое плохое чувство.
В этом году всё было немного по-другому. Я очень много готовился к этому сезону, летом практически не отдыхал, занимался и старался подтянуть свои слабые стороны. Когда начался сезон, меня сразу отправили в четвёртое звено, и так всё и осталось. Тяжело проявить себя, когда играешь крайне нерегулярно. Я разговаривал с тренером, с менеджером клуба, пытался найти точки соприкосновения. Они меня поняли, говорили, что считают меня хорошим игроком, который всегда выкладывается и здорово проявляет себя на площадке. Но при всём при этом я толком не играл. За те минуты, что мне доверяли на льду в этом году, я старался делать всё возможное, чтобы помочь команде. В принципе удавалось создавать моменты. Я считаю, что играл в целом хорошо. Наверное, в какой-то момент мог рассчитывать на то, что меня поднимут по звеньям. Знаете, я хочу сказать, что никогда в жизни не пошёл бы разговаривать с тренером о том, что мало играю, если бы команда выигрывала. Я такие вещи прекрасно понимаю и никогда не пошёл бы против интересов клуба. Но дело как раз в том, что команда проигрывала, всё дальше отдалялась от зоны плей-офф. Мне очень хотелось помочь «Нью-Джерси», но возможностей было немного», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.