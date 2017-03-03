Ворачек подарит детям 396 кепок после несостоявшегося хет-трика Симмондса

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек подарит детским больницам округа 396 клубных кепок.Именно такое количество кепок болельщики «Флайерз» выбросили на лёд в недавнем матче с «Колорадо» (4:0), потому что были уверены, что Уэйн Симмондс сделал хет-трик. Однако его третий гол вскоре был переписан на Ворачека. Эта акция будет стоить чеху около $ 6 тыс. Сообщается, что ему было неприятно, что болельщики выбросили кепки зря.